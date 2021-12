Nachdem das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar in den Jahren zwischen 2014 und 2017 abwertete, stellte sich nur wenig später eine grobe Seitwärtsbewegung mit einer anschließenden Stabilisierungsphase ein. Dieser Versuch dauert jedoch noch immer an, allerdings lässt sich in den letzten Jahren eine klare Formation erkennen, die in Form einer Tasse daherkommt. Aktuell wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Henkel ausgebildet, gestützt wird das Paar derzeit um 1,33 US-Dollar. Kann dieses Niveau für eine Stabilisierung sorgen, würden sich kurz- bis mittelfristige Long-Ansätze ergeben.

Paar sollte an dieser Stelle drehen

Kann der markante Unterstützungsbereich um 1,3298 US-Dollar für eine nachhaltige Stabilisierung sorgen und der Wert mindestens über ein Niveau von 1,3450 US-Dollar zulegen, könnte dies die erfolgreiche Ausbildung des Henkels bedeuten und infolgedessen weitere Zugewinne an rund 1,36 und 1,3834 US-Dollar bei GBP/USD bereithalten. So viel zum kurzfristigen Verlauf. Mittel- bis langfristig kann ein erfolgreicher Bodenabschluss erst durch einen Kurssprung mindestens über 1,4377 US-Dollar gelingen. Ein Bruch der markanten Unterstützungszone von rund 1,33 US-Dollar dürfte aber wieder bärische Marktteilnehmer auf den Plan rufen und würde für Abwärtspotenzial auf die nächste Unterstützung um 1,2795 US-Dollar führen. Dieses Szenario würde jedoch die Cup&Handle-Formation sichtlich gefährden.