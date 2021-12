Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein globaler Technologieführer, der Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen entwirft, entwickelt und liefert. Der High Tech Konzern gibt seine Finanzergebnisse und Geschäftsaussichten für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 am Donnerstag, 9. Dezember 2021 um 17:00 Uhr (ET) bekannt. Mit seinem Patentportfolio bestehend aus mehr als 20.000 einzelnen Patenten ist Broadcom im IT-Markt sehr gut aufgestellt. Der Umsatz im Finanzjahr 2020 beträgt knappe 24 Milliarden US-Dollar, wovon 1/3 aus Infrastruktur-Software wie beispielsweise Cyber Security mit der Marke Symantec generiert wird. 2/3 des Umsatzes basiert auf Halbleiterlösungen wie beispielsweise für den Netzwerk-, Breitband- oder dem Wireless-Markt. Knowhow von Broadcom findet sich unter anderem auch in Apples neuestem iPhone 13.

.

Zum Chart

.

Die hervorragende Positionierung Broadcoms im Herzen der IT-Welt schlägt sich auch in der Kursentwicklung nieder. Im übergeordneten Bild zeigt die Performance seit dem coronabedingten Tief im März 2020 um 257 Prozent nach oben. Seit März 2021 ist eine Dreiecksformation zu erkennen, die sich im Oktober 2021 in Trendrichtung aufgelöst hat. Am 19. November konnte ein neues All Time High bei 577,21 US-Dollar markiert werden. Der aktuelle Ausverkauf aus Unsicherheit, die auf stärkeres Tapering der US-Notenbank wie auch auf dem Omikron-Risiko fußt, hat dem NASDAQ 100 weniger gekostet als dem breiteren S&P 500. Im Performancevergleich der letzten 9 Monate hat Broadcom kaum Terrain auf die Benchmark NASDAQ 100 verloren. Die offene Flanke bezüglich der Pandemie besteht in der Störung der Lieferketten, wobei potenzielle Nachfrage nicht gedeckt werden kann. Kann das geplante Gewinnwachstum jedoch eingehalten werden, resultiert daraus ein erwartetes KGV 2022/23 von aktuell 24. Eine Marke, die für einen Technologiewert eher günstig erscheint und mittelfristig die Long-Investoren begünstigen sollte. Kurzfristig sorgt die Unsicherheit durch die zwei oben genannten Faktoren aber für sinkende Kurse, die einen tieferen Einstieg ermöglichen.