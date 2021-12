Nach ihrem Hoch bei 152,65 Euro vom 23.8.21 trat die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 138 Euro bis 150 Euro ein. In den vergangenen Tagen konnte sich auch die Deutsche Börse-Aktie nicht dem schwachen Trend des Gesamtmarktes widersetzen. Notierte die Aktie noch am 16.11.21 knapp oberhalb von 150 Euro, so wurde sie am 30.11.21 bereits am unteren Rand der Tradingrange bei 138,50 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 1.12.21 konnte die Aktie wieder die Marke von 140 Euro überwinden.

Bewahrheiten sich die optimistischen Prognosen der Experten, die die Deutsche Börse-Aktie wegen des wachsenden Wachstums mit Kurszielen von bis zu 179 Euro (Deutsche Bank) zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie in den nächsten Wochen durchaus wieder das Potenzial für einen Anstieg an den oberen Rand der Handelsspanne aufweisen. Tritt dieser Fall ein, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.