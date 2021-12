Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im November

Der November startete verheißungsvoll, doch in der zweiten Hälfte gerieten die Börsen kräftig ins Rutschen. Jerome Powel wurde als FED-Chef für eine weitere Amtszeit bestätigt und äußerte nun, dass wir wohl länger mit einer erhöhten Inflation zu kämpfen haben werden. Und gleichzeitig verunsichert die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus die Welt und schürt die Angst vor einem erneuten weltweiten Lockdown.





Anleger flüchteten in die vermeintlich sicheren Häfen - in die großen Technologiewerte. Konjunktursensible Unternehmen und "Post-Corona-Gewinner" büßten hingegen wieder deutlich ein. Der breite Markt wird zunehmend von immer weniger Aktien nach oben gezogen bzw. oben gehalten, was generell eher keine gesunde Entwicklung ist und eine wenig(er) solide Basis für weitere Kurssteigerungen...