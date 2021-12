Bayer - Short-Chance am 10er-EMA vorbereiten

Auch im großen Bild befinden sich die Aktien von Bayer seit Jahren in einem Abwärtstrend und verlaufen dabei in einem fallenden Trendkanal. Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend laufen oft bis zum 10er-EMA, bevor dann der Abwärtstrend wieder aufgenommen wird. Im Bereich des 10er-EMA bietet sich daher eine Short-Position in Trendrichtung an.

Trading-Strategie: