Biontech, Tesla, Nel – die Hot-Stocks im November

Im Oktober hatten wir gehofft, dass der DAX es im November über die 16.000 Punkte schafft und tatsächlich feierte er einige Allzeithochs und übertraf diese Marke schließlich sogar deutlich. Doch dann kam die vierte Corona-Welle samt neuer Variante und so rutschte der Leitindex am Monatsende noch einmal deutlich ab und notierte wiedern näher an 15.000 statt 16.000 Punkten. Ob er im Dezember einen neuen Anlauf für eine Jahresendrally nimmt? Man wird es sehen, viel hängt von der Entwicklung der Pandemie und den Reaktionen der Politik ab. Wir stellen die Hotstocks der Börse München im November vor.

Der Auslandsanteil der an der Börse München gehandelten Aktien steigerte sich mit Blick auf den schon starken Oktober noch einmal von 69,75 Prozent auf 71 Prozent. Dass Deutschland überhaupt noch mit fast 30 Prozent vertreten ist, liegt nicht zuletzt an dem immer noch extrem hohen Handelsvolumen an BionTech-Aktien – sie beanspruchen 50 Prozent des Volumens der zehn meistgehandelten deutschen Aktien! Im Länderranking nehmen die USA den zweiten Rang hinter Deutschland ein, mit deutlichem Abstand gefolgt von Kanada, den Niederlanden, Frankreich und Norwegen.