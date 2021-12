Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Corestate Says Ehlerding, Efremidis Intend to Acquire Significant Stake (PLX AI) – Corestate: Karl Ehlerding and Stavros Efremidis intend to acquire a significant stake.They intend to acquire the stake from Passiva Participations S.a.r.l. in an over-the-counter placement at market conditions