Seit Freitag letzter Woche sind die Aktienmärkte mit zwei neuen Virus-Vrianten konfrontiert: der Omnikron-Variante und der für die Aktienmärkte vermutlich deutlich gefährlicheren Jeromicron-Variante! Letztere ist gestern erstmals vollumfänglich entdeckt worden - und birgt hohe Ansteckungsgefahr! Denn Powell ist damit vom Pusher der Aktienmärkte zum obersten Inflations-Bekämpfer geworden, also jetzt eher eine Gefahr staat wie zuvor ein Sicherheits-Netz! An den Märkten extreme Volatiltiät: am Freitag wegen Omikron bergab, am Montag stark bergauf, gestern nach Powells Aussagen stark bergab - heute wieder aus überverkauftem Zustand heraus nach oben. Aber viele Aktien erleiden heftige Schmerzen, noch kaschiert durch die Stärke der großen US-Tech-Werte..

Hinweise aus Video:

1. "Inflation vorübergehend? Warum das falsch ist! Ideologie und Realität"

2. Live-Link: "Ist die Weihnachtsrally abgeblasen?" - Boom und Bust mit Sentiment-Experte Stepahn Heibel

Das Video "Das neue Fed-Virus Jeromicron!" sehen Sie hier..