Goldaktien schwach

Bild.de: „Scholz fordert bei Bild live Impfpflicht für alle ab März und Strafen für Ungeimpfte“Bundesregierung plant die Einrichtung eines zentralen Krisenstabs, die vom Bundeswehr-Generalmajor Carsten Breuer geführt werden soll.Verteidigungspolitische Sprecherin der FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann: „Wir verteidigen unsere Bevölkerung gewissermaßen vor einem Virus“.Handelsblatt: „Ein Vorbild ist Portugal, wo ein Militär für eine fast hundertprozentige Impfquote sorgte“.Bild.de: „Bundeswehr mobilisiert Tausende Soldaten“.Die Impfpflicht soll demnach durch eine Regierung der SPD mit den Grünen und der FDP mit dem Einsatz der Bundeswehr im Inneren durchgesetzt werden.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 50.464 Euro/kg, Vortag 50.734 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 22,44 $/oz, Vortag 23,00 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 942 $/oz, Vortag 952 $/oz). Palladium bleibt unter Druck (aktueller Preis 1.692 $/oz, Vortag 1.715 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 69,88 $/barrel, Vortag 71,58 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,3 % oder 4,3 auf 126,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt B2 Gold 4,6 %. Bei den kleineren Werten geben Gold Resource 6,3 %, Equinox 5,8 % und K92 um 5,3 % nach. Bei den Silberwerten brechen Gatos 14,4 %, Minaurum 13,3 % und Alexco 10,5 % ein.