Salesforce ist die weltweit führende CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Für die Cloud-basierten CRM-Anwendungen für Vertrieb, Service, Marketing und mehr müssen keine teuren IT-Experten beschäftigt werden. Die Zahlen für das Q3 2022, welches am 31. Oktober 2021 schließt, waren für die Aktionäre nicht herausragend genug. Die am 30. November nachbörslich präsentierten Zahlen sorgten am 1. Dezember für einen massiven Abverkauf in Höhe von 11,74 Prozent gegen den Markttrend. Zwar konnte der Q3 Umsatz im Jahresvergleich um 23 Prozent gesteigert werden, der Gewinn pro Aktie (EPS) sank aber im selben Zeitraum um 60 Prozent von 1,19 auf 0,48 US-Dollar. Die Prognose für das Q4 im Finanzjahr 2022 weist sogar einen EPS-Verlust von 0,23 bis 0,24 US-Dollar aus.

Zum Chart

Der Salesforce-Kurs verließ am 24. November 2021 den Aufwärtstrend und ist im 8-Monatsvergleich wieder auf das Niveau der Benchmark Nasdaq 100 zurückgefallen. Vom aktuellen All Time High vom 5. November 2021 in Höhe von 311,40 US-Dollar rutschte das Papier in eine Konsolidierungsphase, die gestern ihr vorläufiges Tief bei 253,17 US-Dollar markierte. Dies entspricht einem Einbruch um knapp 20 Prozent. Der Supportbereich bei 250,81 US-Dollar wurde getestet, aber nicht nachhaltig unterschritten. Dies könnte der Anfang einer Bodenbildung innerhalb der Konsolidierung sein. Betrachtet man die Historie der EPS, fällt auf, dass die Werte sehr stark schwanken. Eine Schlussfolgerung kann aus diesem Bild jedoch gezogen werden: Die Aktionäre sind bereit, ein sehr hohes KGV zu akzeptieren. So liegt aktuell das erwartete KGV 2022/23 bei 203. Der Fall Amazon hat gezeigt, dass eine lange Wachstumsphase mit hohen KGVs möglich ist, wenn stark reinvestiert wird. Ob Salesforce mittel bis langfristig ein ähnliches Potenzial hat, wird die Zukunft zeigen. Mittelfristig ermöglicht der Kursrückgang jedoch wieder tiefere Einstiegsniveaus.