Gestern eine massive Umkehr bei Nasdaq & Co: Zunächst die Rally, dann der Abverkauf - nach Warnungen von New York Fed-Chef William svor einer Stagflation und dem Auftreten von Omikron in den USA. Seit letztemm Freitag herrscht an den Märkten massive Volatilität - mit deutlich bärischen Kursmustern nicht nur im Nasdaq! Während die Kurse eine klar bärische Sprache sprechen, herrschen aber nach wie vor bullische Narrative vor, denn alle wollen ihre Weihnachtsrally haben. Zuletzt ist immer wieder zu beobachten: die Kurse werden in Asien nach oben gepusht, dann geht es in Europa so weiter, bevor dann die Wall Street im Handelsverlauf wieder abverkauft. Also Aufwärts-Gap mit anschließendem Abverkauf - und das ist bärisch. Was die Bullen bräuchten sind: Abwärts-Gaps mit anschließenden Rallys! Aber die Fed hat den Schalter umgelegt - und lässt sich durch jammernde Märkte noch lange nicht umstimmen..

Hinweise aus Video:

