Nach einem Corona bedingten Kurstief von 29,00 Euro im Frühjahr 2020 drehte der Trendverlauf wieder zur Oberseite ab, noch Ende selben Jahres gelang es einen mehrjährigen Abwärtstrend zu knacken und in den Widerstandsbereich von rund 80,00 Euro zuzulegen. Dort ist die HeidelbergCement-Aktie erwartungsgemäß zur Unterseite abgeprallt, allerdings reichten die Abschläge zuletzt vergleichsweise tief auf einen Wert von 57,20 Euro. Unglücklicherweise geschah dies in fünf einzelnen Verkaufswellen, womit dies als bärischer Impuls auf mittelfristiger Basis gewertet werden muss.

Erholung kann beginnen

Im Bereich der markanten Horizontalunterstützung von 60,00/61,00 Euro macht sich gewisser Widerstand von Käufern bemerkbar, Zugewinne zurück an den EMA 50 bei 65,60 Euro und darüber an rund 70,00 Euro kämen jetzt nicht überraschend. Anschließend allerdings sollten sich Investoren insbesondere für das Jahr 2022 auf weiter fallende Notierungen einstellen, diese dürften nach charttechnischer Auswertung sogar unter die aktuellen Jahrestiefs reichen. Ein positives Bild würde die HeidelbergCement-Aktie dagegen erst oberhalb von 72,50 Euro zeichnen, dann wäre ein Rücklauf zurück an die Hürde von rund 80,00 Euro denkbar.