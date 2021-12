Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Siemens CFO Thomas Renews Contract Until 2026 (PLX AI) – Siemens Supervisory Board renews the term of office of Ralf Thomas, Managing Board Member and Chief Financial Officer until Dec. 14, 2026.