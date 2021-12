14:30 Uhr: USA: Arbeitsmarktbericht 11/21

TOP 4

16:00 Uhr: USA: Auftragseingang Industrie und langlebige Güter 10/21

TOP 5

22:00 Uhr: Deutschland: Deutsche Börse überprüft Zusammensetzung der Börsen-Indizes Dax, MDax und SDax

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 03.12.2021 Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:30 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 09:45 ITA Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09:55 DEU Markit PMI Gesamtindex 10:00 EUR Markit PMI Gesamtindex 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 11:00 EUR Einzelhandelsumsätze (Monat) 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Beschäftigungsquote 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 15:45 USA Markit PMI Gesamtindex 15:45 USA Markit PMI Dienstleistungen 16:00 USA Werkaufträge 16:00 USA ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe 16:00 USA ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe



