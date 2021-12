Die großen US-Indizes hängen buchstäblich am seidenden Faden: die großen US-Tech-Aktien wie Apple, Tesla, Microsoft und Nvidia kaschieren die Schwäche der allermeisten Aktien im Nasdaq und im S&P 500! So ist etwa im Nasdaq die Differenz zwischen der "Durchschnittsaktie" in Relation zum Index größer als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Unter der Oberfläche also viel Schmerz - wer allerdings nur die Indizes hat (etwa als ETF), der hat gut lachen. Aber wenn die Schwergewichte einmal korrigieren sollten, wird es für die S&P 500 und vor allem den Nasdaq 100 ungemütlich - Schwergewichte wie eine Apple, die heute unter Druck ist weil offenkundig die Nachfrage nach dem iPhone 13 schwächer ist als erwartet (die Hälfte des Umsatzes bei Apple kommt durch den Verkauf der iPhones)..

Hinweis aus Video: "Ist die Weihnachtsrally abgesagt? Das sagt das Anleger-Sentiment!". Boom und Bust Folge 11 mit dem Snetiment-Experten Stephan Heibel

