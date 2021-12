Obwohl die Auswärtsfahrt seit Anfang 2020 nun kurzfristig beendet sein dürfte, ist auf dem aktuellen Kursniveau noch kein sofortiger Aktionismus erforderlich. Erst sollten weitere Rücksetzer mindestens unter 18,00 US-Cents abgewartet werden, damit die Wahrscheinlichkeit auf eine Korrektur des Zucker-Futures nach der steilen Rallye der letzten Monate tatsächlich zunimmt. Bereits in den letzten technischen Besprechungen zu diesem Agrarrohstoff wurde auf eine Reduzierung der Long-Positionen hingewiesen, falls nicht schon geschehen.

Klares Toppingmuster

Notierungen unterhalb von 18,00 US-Cents würden die Wahrscheinlichkeit auf Rücksetzer in Richtung 17,00 und darunter grob 15,79 US-Cents deutlich erhöhen und würden sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. An dem übergeordneten Boden aus 2018 bis 2020 ändert ein solches Szenario nichts. Anschließend könnte es auch schon wieder aufwärtsgehen und der Zucker-Future könnte seine nächsthöheren Ziele in Angriff nehmen. Ein unerwarteter Ausbruch über 21,00 US-Cents könnte dagegen sofortiges Aufwärtspotenzial an 23,35 US-Cents freisetzen.