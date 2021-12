Kissigs Portfoliocheck: Opendoor ist Ruane, Cunniffs Favorit im boomenden iBuying-Markt

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 168. Portfoliocheck blicke ich wieder in das Portfolio von Ruane, Cunniff & Goldfarb die den berühmtenmanagen. Bill Ruane hatte diesen 1970 auf ausdrücklichen Wunsch von Warren Buffett ins Leben gerufen und Charlie Munger sagt über den Fonds: "".

Im 3. Quartal hatte Ruane Cunniff als Anhänger deslediglich 33 Positionen im Gesamtwert von $11,1 Mrd. in ihrem Portfolio, darunter zwei Neuaufnahmen. Die Turnoverrate lag bei 6% und es dominieren die Communication Services, die mit 37,4% nochmals knapp 2,5% mehr auf die Waage bringen als im Vorquartal. Dahinter folgen Financial Services mit unveränderten 20% und zyklische Konsumwerte mit 13,8% vor Healtcare mit 12,8% und Technology mit 12,2%.(Facebook) schob sich an CarMax vorbei und ist mit 8,3% nun die neue Nummer eins im Portfolio. Addiert man beiallerdings die A- und C-Aktien, liegt die Google-Mutter mit 9,7% an der Spitze. Beim wachstumsstarken iBuying-Spezialisten[WKN: A2ABZ9] hat sich Ruane Cunniff im 3. Quartal ganz frisch eingekauft...