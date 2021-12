Allianz erfreut die Aktionäre

Statt eines ruhigen Jahresausklangs mit laufender Jahresendrally hält ein tägliches Wechselspiel zwischen steigenden und fallenden Aktienkursen die Anleger weiterhin auf Trab. Die Volatilität bleibt hoch, starke Ausschläge in die eine oder andere Richtung liegen nur eine Nachricht entfernt. Eine solche könnten natürlich neben Meldungen aus der Pandemie heute auch die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag sein. Wir stellen die Markteinschätzung von Jürgen Molnar, Robomarkets, vor.

Starke Daten wären für die US-Notenbank durchaus ein Argument, ihren Tapering-Kurs vor dem Hintergrund der weiter hohen Inflation eher zu beschleunigen. In den guten Zahlen wären allerdings mögliche negative Effekte der neuen Omikron-Variante noch nicht enthalten, weshalb die Fed allein von ihnen die Entscheidung darüber nicht abhängig machen dürfte, wie sie es noch vor dem vergangenen Freitag getan hätte.

Gute Nachrichten gibt es vom DAX-Schwergewicht Allianz. Der Versicherungskonzern will seine Dividende leicht erhöhen. Zudem sollen Aktienrückkäufe getätigt werden. Es ist es ein sehr starkes Signal an den Markt und die Anleger, wenn Dividenden erhöht werden, interessanter erscheint in diesem Zusammenhang allerdings der Rückkauf. Der Aktienkurs ist durch die Corona-Pandemie zwar nicht übermäßig gestiegen, das Management sieht für die Zukunft aber scheinbar noch sehr viel Potenzial nach oben. Damit könnte in den doch eher unspektakulären Titel in den kommenden Monaten wesentlich mehr Musik kommen.

Der Exodus aus chinesischen Aktien fordert nun das erste Opfer. In den vergangenen Monaten war an der Börse nichts so ungefragt wie Unternehmensanteile aus dem Reich der Mitte. Ängste über staatliche Eingriffe ließen die Aktienkurse ins Bodenlose fallen. Der chinesische Uber-Rivale Didi nimmt nun nach nur sechs Börsenmonaten schon wieder ein Delisting von der Wall Street vor. Der Aktienkurs hat sich zum Ausgabepreis in dieser Zeit halbiert. Gerade Didi war ins Visier der chinesischen Behörden geraten, die mit schärferen Maßnahmen drohen. Die Talfahrt für in den USA gelistete China-Aktien könnte also noch nicht gestoppt sein.