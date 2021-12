Goldaktien geben weltweit nach

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Folie 9 Vortrag Edelmetallmesse München 2013 (www.stabilitas-fonds.de):„Im Hinblick auf staatliche Eingriffe:Wer sich von Verbrechern regieren lässt, muss damit rechnen, dasssie Verbrechen begehen. Wer sich nicht von Verbrechern regierenlässt, braucht dies nicht zu befürchtenAlle Anleger in Gold sind daher aufgefordert, sich für dieErhaltung der freiheitlich demokratischen Strukturen einzusetzen undnicht nur daran denken, sich mit einem privaten Goldinvestmentgegen den Zusammenbruch des Finanzsystems abzusichern“Otto Schily, Mitgründer der Grünen und Innenminister (SPD): „Nicht einmal China hat eine allgemeine Impfpflicht“.Bild.de: „Baerbock lässt Diktatoren zittern“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 50.497 Euro/kg, Vortag 50.464 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 22,34 $/oz, Vortag 22,44 $/oz). Platin entwickelt sich unter größeren Schwankungen seitwärts (aktueller Preis 943 $/oz, Vortag 942 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.726 $/oz, Vortag 1.692 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 70,89 $/barrel, Vortag 69,88 $/barrel).