Wie die Australian Financial Review berichtet, betonte Munger am Freitag in seiner Rede vor australischen Anlegern auf der "Sohn Hearts and Minds"-Konferenz sein extremes Misstrauen gegenüber Kryptowährungen: "Ich werde niemals eine Kryptowährung kaufen. Ich wünschte, sie wären nie erfunden worden", sagte er.

"Und wieder bewundere ich die Chinesen. Ich denke, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, nämlich sie einfach zu verbieten. Mein Land - die englischsprachige Zivilisation- hat die falsche Entscheidung getroffen, ich kann es einfach nicht ertragen, an diesen wahnsinnigen Booms teilzunehmen, so oder so."