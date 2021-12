Disclaimer

goldinvest.de Kupferproduktion in Chile im Oktober rückläufig Einem Bericht der staatlichen Kupferkommission Cochilco zufolge, betrug die Produktion des roten Metalls in Chile im Oktober dieses Jahres 470.700 Tonnen, was einen Rückgang von 3,2% im Vergleich zu den 485.500 Tonne, die im Oktober 2020 gefördert wurden.