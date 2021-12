Auf dem Kapitalmarkttag von Thyssenkrupp am Donnerstag konnte Vorstandschefin Martina Merz die aktuelle Prognose bestätigen und stellte neue Mittelfristziele vor. Das Unternehmen will die EBIT Marge in den nächsten drei bis fünf Jahren hochschrauben und in Zukunft auch wieder verlässlich eine Dividende ausschütten.

Mit Spannung blicken Investoren auch auf die Pläne für das Elektrolysegeschäft. Für die Sparte mit dem Namen Uhde Chlorine Engineers (UCE) wird derzeit ein Börsengang angestrebt. Näheres will der Konzern in einem Sonder-Kapitalmarkttag im Januar erläutern. Die Essener wollen nach einer Abspaltung die Mehrheit an dem zukunftsträchtigen Geschäft behalten.