goldinvest.de FYI Resources kassiert 1,18 Mio. AUD an F&E Steuerrabatt Anzeige Die Forschungsarbeit von FYI wird vom australischen Staat honoriert. FYI Resources Ltd (ASX:FYI; FRA:SDL) hat für Forschung und Entwicklung im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Steuerrabatt in Höhe von 1,18 Mio. AUD erhalten. Das teilt das Unternehmen in ein kurzen Pressemitteilung heute mit. FYI entwickelt gemeinsam mit dem australischen Unternehmen Alcoa ein innovatives und vollständig integriertes Verfahren zur Herstellung von hochwertigem, hochreinem Aluminiumoxid (HPA). Die erhaltene Erstattung bezieht sich auf die Ausgaben von FYI für die Entwicklung des HPA-Projekts. Die F&E-Steuervergünstigung ist eine Initiative der australischen Bundesregierung, die gemeinsam von AusIndustry und dem australischen Finanzamt verwaltet wird und in deren Rahmen förderungswürdige Unternehmen Geldrückerstattungen von bis zu 43,5 % aller förderungswürdigen Ausgaben für bestimmte Forschungs- und Entwicklungsprojekte erhalten können. Die F&E-Mittel werden in die laufende Entwicklung der HPA-Strategie des Unternehmens fließen, die eine voll integrierte, risikoarme und kostengünstige Produktion von hochreinen 4N- (99,99%) und 5N- (99,999%) Aluminiumoxidprodukten vorsieht. Die F&E-Förderung umfasst technische Arbeiten zur Verbesserung der von den Kunden gewünschten Produktspezifikationen sowie Spezialanwendungen für Batterien wie HPA-Beschichtungen für die Anoden- und Kathodenbeschichtung. Fazit: FYI macht derzeit alles nach Textbuch, bekommt aber dennoch vom Markt wenig Gegenliebe. Der Kurs ist vom Hoch in diesem Sommer um annähernd 70 Prozent zurückgegangen. So etwas tut weh – sagt übrigens auch Roland Hill selbst. Dennoch lässt er sich von seinem Kurs nicht abbringen. Die Zusammenarbeit mit Alcoa gehört inzwischen zum Tagesgeschäft und Alcoa spricht über HPA bereits als einen kommenden Bestandteil seines Portfolios. Wir bleiben dabei: FYI Resources ist im aufstrebenden HPA-Sektor einzigartig aufgestellt. Das sollte sich über kurz oder lang auch im Aktienpreis niederschlagen. Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu FYI Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.







Gastautor: GOLDINVEST.de | 03.12.2021, 15:10

