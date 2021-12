Seit mindestens 2018 lässt sich bei der Vonovia-Aktie ein stetiger Aufwärtstrend erkennen, selbst der vorübergehende Crash in 2020 vermochte auf Jahressicht keine Verluste herbeizuführen. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik seit Herbst letzten Jahres allerdings spürbar abgenommen, Vonovia korrigierte auf das 61,8 % Fibonacci-Retracement auf 47,11 Euro abwärts. Damit wurde das minimale Korrekturziel der vorausgegangenen Kursrallye erreicht, in diesem Zusammenhang zeigen sich auch schon wieder bullische Marktteilnehmer. Der Blick auf den langfristigen Kursverlauf könnte diese Korrekturphase sogar als bullische Flagge enttarnen.

Konsolidierung dauert an

Trotz der jüngsten Korrekturmuster handelt es sich übergeordnet um Konsolidierungen. Um auf kurzfristiger Basis die Chance auf einen Kursanstieg zurück an den EMA 200 bei 54,80 Euro zu erhalten, muss der Widerstand um 50,70 Euro per Tagesschlusskurs überwunden werden. Aber erst oberhalb von 56,00 Euro würde die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um glatt 60,00 Euro spürbar zunehmen. Ein Ausbruch aus dem seit Herbst laufenden Abwärtstrend würde die These der bullischen Flagge mittelfristiger Natur stützen. Unterhalb von 46,00 Euro würde sich das Chartbild ins bärische Lager verschieben.