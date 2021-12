Der Rechtsstaat als bester Freund des Virus

Manche Leute verhalten sich in manchen Situation so gesetzestreu, dass sie genau das Gegenteil dessen erreichen, was sie eigentlich intendiert haben.

Unser Gesundheitsminister ist ein Beispiel dafür. Komisch, dass gerade er, aber es ist wirklich so. Jens Spahn hat sich Ende der letzten Woche wie der Papst an die Bibel gehalten und damit seinem Land und dessen Einwohnern großen Schaden zugefügt.

Es geht um das neue Virus aus Südafrika, Omikron, dass da jedoch noch gar nicht Omikron hieß. Wir wussten aber, wie gefährlich die Situation war. Doch was haben wir gemacht, als wir das schon wussten und die Flugzeuge aus Südafrika kamen?

Wir haben gebeten und gebettelt. Der Rechtsstaat hat die Menschen anbetteln müssen. Jens Spahn hat gesagt: „Wir können Reisende, die aus Südafrika nach Deutschland gekommen sind, nur bitten, sich freiwillig zu isolieren und Kontakte zu reduzieren.“

Bitten! Freiwillig! Es ging um die nächste Zukunft unseres Landes, ob dieses Virus hier ist oder nicht. Doch was machen wir? Bitten und an die Freiwilligkeit appellieren. Was für ein Erfolgsmodell.

Und warum das? Warum so und nicht richtig? Jens Spahn sagte, weil eine generelle Quarantänepflicht erst ab Mitternacht von Samstag auf Sonntag greift.

Ich frage jetzt einmal: Haben diese Leute, die für diese Dinge zuständig sind, noch nie einen Krimi gesehen? Wissen sie nicht, dass man manchmal jemanden fürs Grobe braucht, weil man sonst nicht erfolgreich sein kann?

Hat Jens Spahn keinen Mann fürs Grobe? Warum hat man die Rückkehrer aus Südafrika nicht trotzdem einfach festgesetzt. Der Mann fürs Grobe hätte das doch einfach anordnen können. Und wer sich dagegen auflehnt, der soll doch klagen. Das ist schnurz, Hauptsache er wird getestet. Und zwar per Zwang und nicht bitte bitte freiwillig.

Genauso wie bei der Delta-Variante haben wir wieder zugeschaut, wie das Virus einreist. „Hey you virus, you lousy little bastard, wanna destroy our people? Good, good, aber nur die Ungeimpften please. But we´ll fight on the beaches. Allerdings erst, wenn das Gesetz es uns erlaubt. And don´t mention the war!“

Ich denke, wir sind komplette Idioten. Was der Rechtsstaat nicht lösen kann, müssen wir eben anders lösen. Wir hätten uns hier ja nicht an Menschen, die einreisen, vergangen, sondern vielmehr umgekehrt haben die sich an uns Bürgern vergangenen, unwissend natürlich.

Doch wegen einer verschissenen Anordnung, die erst später als sofort wirkt, können wir doch nicht in eine Pandemie hineinlaufen. Anscheinend aber doch. Sind Sie vom Wahnsinn berotzt, Herr Spahn und Konsorten?

Im Prinzip ist es hier genauso wie beim Stalking und anderen unschönen Dingen. Da darf der Rechtsstaat auch immer erst handeln, wenn das, was befürchtet wurde, bereits geschehen ist.

„ Wir dürfen Sie erst festnehmen, wenn Sie geschossen haben. Also schießen Sie endlich.“

Ich möchte ja nun wirklich keine Willkürherrschaft, doch ob es so funktioniert, wie es jetzt nicht funktioniert, da habe ich meine Zweifel.

Bernd Niquet