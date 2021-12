Biontech – Corona-Mutation als Rally-Killer?

Am Freitag nach Thanksgiving konnte man sich die Augen reiben. Feuerrote Vorzeichen bei europäischen Indizes gab es zu sehen während die US-Techs entspannt daher kamen. Was nun? Wird jetzt wieder alles anders? Die Finanzmärkte preisten am letzten Freitag im November die Zinserhöhungen 2022 in den USA teilweise aus, Grund war die Mutante in Südafrika. Vorne dabei bei Verlusten war einmal mehr der DAX – typischer Fall von german angst gepaart mit mauem Handel in den USA. Der Freitag zeigte aber eines – an der Börse muss man wirklich alles erwarten und im Blick haben. Das grundsätzliche Umfeld für 2022 ist dabei im Prinzip unverändert. Während Sparer außer Minuszinsen auch weiterhin nichts zu erwarten haben, bleiben Aktien eigentlich alternativlos. Allerdings ist nach den kräftigen Gewinnen in diesem Jahr auch die Fallhöhe gestiegen, Volatilität wird ein Schlüsselfaktor in den nächsten Monaten. So zu sehen am Freitag – plus 50 Prozent im Vola-Index. Wohl dem, der vorher weise Puts eingesammelt hatte. AKTION: Wir bieten zum Start in den November mit unserer Aktion 10 Prozent dauerhaft Rabatt auf alle Abos - dazu Code “Jahresendrally” eingeben.

Bilanz 2021