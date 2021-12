ION Energy: Lithium-Entdeckung mit bis zu 1.502 ppm in der Mongolei!

ION Energy Limited (TSXV: ION; FRA: 5YB) meldet von seinem Baavhai Uul Lithium Salar Projekt im Südosten der Mongolei eine neue Lithiumentdeckung. Die Geologen haben die neue Entdeckung auf den Namen White Wolf Prospect getauft. Insgesamt wurden 222 Schneckenbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.304,5 Metern niedergebracht. Bis dato wurden nur 12,5 % der Bohrergebnisse geliefert. Das Management wertete die ersten Bohrergebnisse als „sehr ermutigend“, wobei insbesondere die neue Entdeckung auf dem White Wolf Prospect hervorragt.



Bohrloch AU-17 lieferte Ergebnisse von bis zu 1.502 ppm Lithium in Tonen und Evaporiten, wobei das Bohrloch bereits in geringer einer Tiefe von 0,5 bis 3,5 Metern einen Durchschnittswert von 700 ppm Lithium aufwies. Das Bohrloch AU-20 wies in einer Tiefe von 4 m bis 6 m durchschnittlich 650 ppm Lithium auf, wobei die letzte Probe des Bohrlochs 860 ppm Lithium ergab.

FYI Resources kassiert 1,18 Mio. AUD an F&E Steuerrabatt

FYI Resources Ltd (ASX:FYI; FRA:SDL) hat für Forschung und Entwicklung im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Steuerrabatt in Höhe von 1,18 Mio. AUD erhalten. Das teilt das Unternehmen in ein kurzen Pressemitteilung heute mit. FYI entwickelt gemeinsam mit dem australischen Unternehmen Alcoa ein innovatives und vollständig integriertes Verfahren zur Herstellung von hochwertigem, hochreinem Aluminiumoxid (HPA). Die erhaltene Erstattung bezieht sich auf die Ausgaben von FYI für die Entwicklung des HPA-Projekts.

Granite Creek: Neue interessante Ergebnisse zur Minenplanung liegen vor

Im Auftrag von Granite Creek Copper Limited (TSXV: GCX, FSE: GRK) untersuchten Sedgman Canada und Mining Plus in detaillierten Studien die verschiedenen Aspekte, die für eine spätere Produktion auf dem Carmacks-Kupfer-Gold-Silber-Projekt von hoher Bedeutung sein werden. Der Abschlussbericht ihrer Arbeiten liegt inzwischen vor und er enthält zahlreiche Details, die einen großen Einfluss auf die aktualisierte Studie zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Projekts (PEA) haben werden. Ihre Fertigstellung ist für das 1. Halbjahr 2022 geplant.

Erfolg in Nevada: P2 Gold findet 1,01 g/t Goldäquivalent über 153,9 Meter

Auch die letzten Ergebnisse der abgelaufenen Bohrsaison auf dem Kupfer-Gold Projekt Gabbs in Nevada übertreffen die historisch gemessenen Werte und belegen erneut die These, dass frühere Bohrungen die Mächtigkeit und den Gehalt der Gold-Kupfer-Mineralisierung bei Gabbs systematisch unterschätzt haben. Das ist die Quintessenz der letzten elf Bohrungen auf dem Teilstück Sullivan, die hat P2 Gold Inc. (TSX-V:PGLD; FRA: 4Z9) jetzt veröffentlicht hat.

Lucapa Diamond: Nur sechs Diamanten erlösen 12,8 Millionen US-Dollar

In Luanda haben vier große weiße Diamanten und zwei pinkfarbene Diamanten, die in der Lulo-Mine von Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) gefördert wurden, bei einer internationalen Auktion einen Verkaufserlös von 12,8 Millionen US-Dollar erzielt. Alle sechs Steine kamen zusammen auf ein Gesamtgewicht von 336 Karat. Umgerechnet auf das einzelne Karat (2 Gramm) wurde dieses im Durchschnitt mit 38.006 US-Dollar (53.286 AUD) bewertet.

First Graphene: Revolutionäre Materialien für Superkondensatoren entwickelt

Aktuell kommt in Superkondensatoren Aktivkohle zum Einsatz. Das könnte sich in Zukunft ändern, denn First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: M11) hat als Alternative zur Aktivkohle neuartige PureGRAPH®-Hybrid-Aktivmaterialien entwickelt. Unabhängige Tests zeigen, dass die neuen Materialien eine deutlich höhere spezifische Kapazität aufweisen. Auch die Energiedichte kann im Vergleich zu Aktivkohlezellen um 85 Prozent erhöht werden und die Kapazität verbessert sich durch den Einsatz von PureGRAPH® um stolze 300 Prozent.

Cybin: FDA gewährt IND-Status für Psychotherapie mit Psilocybin für Klinikpersonal

Die guten Nachrichten aus dem Hause Cybin (NYSE American CYBN / WKN A2QJAV) reißen nicht ab. Jetzt teilte die Biopharmazeutikagesellschaft, die sich auf die Entwicklung „psychedelischer“ Medikamente konzentriert, mit, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA eine randomisierte, placebokontrollierte, klinische Phase-2-Studie genehmigt hat, in der eine psychedelisch unterstützte Psychotherapie mit Psilocybin für Klinikpersonal an vorderster Front gegen COVID-bedingten Leidensdruck untersucht wird!

NV Gold bestätigt Explorationsmodell auf Goldprojekt Slumber in Nevada

NV Gold Corporation (TSXV:NVX; FRA:8NV) hat bei den jüngsten Bohrungen die potenzielle Erweiterung einer oberflächennahen Oxid-Goldmineralisierung auf seinem Projekt Slumber in Nevada gefunden. Das Slumber-Projekt liegt etwa 50 Meilen nordwestlich von Winnemucca im Humboldt County, Nevada, USA.

Group Ten: Endgültige Vereinbarung für Goldprojekt Black-Lake-Drayton

Bereits im August hatte sich angedeutet, dass Group Ten Metals Inc. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) mit Heritage Mining Ltd. eine Übereinkunft zur Weiterentwicklung des Black-Lake-Drayton-Goldprojekts in der kanadischen Provinz Ontario schließen wird. Die damalige Absichtserklärung wurde inzwischen in einen rechtlich bindenden, endgültigen Vertrag überführt.

Aurora Solar Technologies: Neue Kooperation zur Waferverfolgung

Mit Shanghai Baibart Intelligent Technology Co. Ltd. hat Aurora Solar Technologies Inc. (TSX-V: ACU, FSE: A82) eine Vereinbarung über die Entwicklung und Lieferung von Silizium-Wafer-Tracking-Systemen abgeschlossen. Die Trackingsysteme sind mit Auroras Insight™-Data-Science-Produkt ausgestattet. Die Kooperation ergänzt eine bereits zuvor angekündigte Partnerschaft mit WAVELABS und dient dazu, den großen chinesischen Markt zu erschließen.

Matador Mining: Erweiterungsbohrungen durchschneiden 32 m mit 2,6 g/t Gold

Erweiterungsbohrungen, die Matador Mining Ltd. (ASX: MZZ, FSE: MA3) auf dem Granite-Margin-Ziel, einem Teilbereich der Window-Glass-Hill-Lagerstätte des Cape-Ray-Goldprojekts in Neufundland niedergebracht hat, erwiesen sich als ein voller Erfolg. Es konnten mehrere hochgradig Goldmineralisierungen durchteuft werden, darunter ein 32 Meter langer Abschnitt mit 2,6 g/t Gold. Er enthielt eine zwei Meter lange, besonders stark vererzte Zone mit 28,9 g/t Gold.

Element 29 erhält Bohrgenehmigung für zweites Kupferprojekt in Peru

Nach bald einjähriger Wartezeit darf Element 29 Resources Inc. (TSX-V: ECU; FRA: 2IK) mit der Exploration auf seinem zweiten Kupferprojekt, Flor de Cobre, im Süden von Peru (Abbildung 1) beginnen. Wie das Unternehmen heute mitteilt, hat das Ministerium für Energie und Bergbau von Peru ("MINEM") die entsprechende Genehmigung erteilt. Damit kann Element 29 auf Flor de Cobre ein ähnliches Bohrprogramm wie starten wie jüngst auf seinem Elida-Projekt.

EnviroMetal: „Dramatische Überlegenheit“ der Goldgewinnungstechnologie

Hervorragende Neuigkeiten von EnviroMetal Technologies (CSE ETI / WKN A3CWQJ): die Cleantech-Gesellschaft meldet ein weiteres Mal den erfolgreichen Einsatz ihrer umweltfreundlichen Technologie zur Goldgewinnung! Das Ziel von EnviroMetal Technologies ist kein geringeres, als den Goldbergbau erheblich nachhaltiger und umweltfreundlicher zu machen.

