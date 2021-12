Es ist das letzte wichtige Treffen vor dem großen Parteitag 2022, bei dem sich Staats- und Parteichef Xi Jinping eine dritte Amtszeit bestätigen lassen will.

och ausgerechnet eine Mitteilung des Wirtschaftsministeriums zeigte kurz zuvor, wie nervös die Bevölkerung Chinas in weiten Teilen ist: Auf eine in ähnlicher Form jedes Jahr wiederkehrende Empfehlung an die Bevölkerung, vor dem Winter ihre Vorräte aufzustocken, reagierten viele Chinesen mit panikartigen Hamsterkäufen. Die einen fürchteten wegen der steigenden Covid-Fallzahlen einen bevorstehenden harten Lockdown. In den sozialen Netzwerken entsponnen sich jedoch auch wilde Spekulationen darüber, dass eine Invasion Taiwans durch China, also ein Krieg, kurz bevorstehe.