Der Donnerstag und Freitag waren geprägt von morgendlichen Erholungsversuchen. Diese wurden immer wieder von Abgaben belastet und endeten dann in einem Tagesminus. Vor allem der Freitag zeigte auf, dass wir uns in einer unsicheren Börsenphase bewegen.

Zwischen Coronamutation und Inflationssorgen gibt es genug Themen, die belastend wirken. An eine Weihnachtsendrallye denken aktuell sehr wenig Marktteilnehmer. Dies kann dann jedoch auch die Überraschung des Quartals werden.

Konkret wurde am Freitag das neue Gap bereits in den ersten Handelsstunden geschlossen. Einen entsprechenden Trade in diese Richtung zeigte ich im Livetrading auf:

DAX-Trade in das Gap hinein vom 03.12.2021

Nach dem Rücklauf zum 15.200er-Bereich gab es am frühen Nachmittag noch einen Versuch, in Richtung der Tageshochs zu laufen. Die positiven ADP-Daten vom US-Arbeitsmarkt am Mittwoch wurden als Grundlage genommen, die Phantasie auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht positiv zu gestalten.

Immerhin hat sich der US-Arbeitsmarkt vom Einbruch während der Coronakrise deutlich erholt. Er ist jedoch noch lange nicht bei einer Vollbeschäftigung, wie vor dem Ausbruch der Krise. Mit nur 210.000 neu geschaffenen Jobs lag der Zuwachs deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Daher reagierte der Markt direkt mit einem erneuten Abverkauf.

Freitagshandel im DAX mit klarem Trend

Zum Wochenabschluss endete dieser nicht nur in einem Tagesminus, sondern ließ die Gesamtwoche wieder negativ werden.

Diese Tagesparameter wurden aufgezeichnet:

Eröffnung 15.422,90PKT Tageshoch 15.422,90PKT Tagestief 15.101,71PKT Vortageskurs 15.263,11PKT Schlusskurs 15.169,98

Mittelfristig sind wir weiterhin knapp über den Supports der Vorwoche verankert:

Big Picture im DAX mit Gap und Supports

Wie starten wir in die neue Woche?

Die Abwärtstrends bleiben damit weiter dominant:

Stundencharts mit Trendlinien im DAX am 05.12.2021

Erst eine Überschreitung auf kleiner Zeitebene kann den Index auf der größeren Zeitebene dann in eine Ausgangslage bringen, wo Marktteilnehmer wieder etwas beherzter zugreifen.

Bisher sind auch diese Linien nicht gebrochen, welche man in den kleineren Zeiteinheiten vorfindet. Dazu nutze ich den 15-Minutenchart und habe erste Szenarien abgetragen:

Wochenverlauf des DAX mit Szenarien am 05.12.2021

Aus der Vorbörse heraus lässt sich wie an den Vortagen erst einmal eine positive Tendenz ablesen:

Positive DAX-Vorbörse am 06.12.2021

Es wird damit ein positiver DAX-Start in die neue Woche erwartet und eine erneute Kurslücke. Schliessen wir diese auch wieder so zuverlässig?

Abwarten gilt dabei auch mit Blick auf die größeren Zeitebenen im Endloskontrakt. Ebenso wie im XETRA-Chart sind hier Trendlinien verankert, die bei Überschreitung ein entsprechendes Signal auslösen:

Kursbewegungen der DAX-Vorbörse im Trend am 06.12.2021

Bricht hier der kurzfristige Trend, kann ich mir einen schnellen Run zum kleinen Gap über 15.422 Punkten bis zum zum großen Gap ab 15.520 sehr gut vorstellen, um dort eine größere Entscheidung zu fällen.

Auf der Unterseite ist der 15.000er-Bereich eine technische und psychologische Unterstützung zugleich. Hier erwarte ich größere Reaktionen. Dafür genügt bereits eine positive Meldung zu einem Gegenmittel bei Omikron, um womöglich doch noch eine Weihnachtsrallye einzuleiten.

Gern erörtere ich täglich meine Ideen im Livestream gegen 8.00 Uhr auf Youtube und freue mich über eine Teilnahme von Dir - Live als Trading-Stream auf Twitch geht es dann 8.15 Uhr weiter - schau gern vorbei:

Was steht an Terminen zum Wochenstart an?

Auch in dieser Woche wird es den Livetradingroom wie gewohnt ab 10.00 Uhr geben. Mit Marcus Klebe werde ich durch das Programm führen und auf den DAX sowie spannende Aktien blicken:

Weitere Termine für Deutschland, die EU und die USA sind hier zusammengefasst. Du findest die große Übersicht im Wirtschaftskalender auf Trading-Treff.

Der Montag startet mit dem Eurogruppentreffen.

Um 8.00 Uhr werden die Werkaufträge für Deutschland veröffentlicht. Es folgt das Sentix Investorenvertrauen für die EU um 10.30 Uhr.

Aus den USA gibt es heute wenig Termine zu vermelden. Die CFTC Daten 21.30 Uhr und die Fahrzeugverkäufe am Abend sind die einzigen Termine aus dem Wirtschaftskalender.

Alle Prognosen dieser kurzen Übersicht mit den wichtigsten Wochenterminen sind in dieser Tabelle verankert:

Wirtschaftsdaten am 06.12.2021

Damit wünsche ich uns zum Start des Handels am Deutschen Aktienmarkt gleich viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Auch als Videoanalyse:

