Nykredit Considering Buying Handelsbanken's Danish Activities, Borsen Reports (PLX AI) – Nykredit is considering buying Handelsbanken's Danish activities, Borsen reports, citing sources. Nykredit has hired JPMorgan as advisors, according to BorsenNykredit declines comment