Nach wie vor belastet die weltweite Halbleiterkrise das Geschäft von Apple. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge musste Apple im Oktober 2021 die Produktionsziele für das iPhone im Weihnachtsquartal deutlich senken. Die dafür verantwortliche Chipkrise macht es beispielsweise für Texas Instruments derzeit fast unmöglich, ausreichend Bauteile zu liefern. Hier ist zu hoffen, dass die aufgestaute Nachfrage nach iPhones in den Folgemonaten die Verkaufszahlen hoch halten wird und nicht zu viele potenziellen Käufer zu anderen Marken abwandern. Auf einer anderen Front sucht Apple nach neuen Märkten, um die aktuell dominanten iPhone-Verkäufe in Zukunft mit dem geplanten Apple-Care zu diversifizieren. Doch wie auch immer dieses Fahrzeug am Ende aussehen wird, bauen will es Apple wohl nicht selbst. Als möglicher Hersteller der „Hardware“ wird Magna ins Spiel gebracht.

.

Zum Chart

.

Die Corona-Mutante Omikron und die drohende Zinserhöhung in den USA haben für Verunsicherung an den Aktienmärkten gesorgt. Der NASDAQ 100 hat deswegen ab dem 19. November 2021 in den Rückwärtsgang geschalten. Hervorzuheben ist dabei die relative Stärke der Kursentwicklung von Apple in diesem Zeitraum. Während der Index knapp 7 Prozent in der Spitze verloren hat, konnte Apple 2,75 Prozent hinzugewinnen und sich im oberen Viertel des Trendkanals etablieren. Sollten die Marktteilnehmer die beiden oben genannten belastenden Faktoren abschütteln und in eine Jahresendrally einschwenken, könnte Apple wieder von der neu gewonnenen Stärke profitieren. Wird die Korrektur an den Märkte fortgesetzt, so könnte der Kurs von Apple seine relative Stärke ausspielen. Optimale Voraussetzungen für eine mittelfristige Long-Strategie mit dem Papier des Hightech-Riesen aus Cupertino. Es hat den Anschein, dass der Kurs über der Unterstützung bei 156,97 US-Dollar verbleiben könnte, nachdem diese Marke seit Anfang September dreimal getestet wurde. Ein Kernwiderstand tut sich an der Marke von 148,66 US-Dollar auf, wenn das Level bei 156,97 US-Dollar nicht weiter verteidigt werden kann.