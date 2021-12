Discounter profitieren

Es könnte Wochen dauern, bis die Wissenschaftler zu einem klaren Urteil über die Eigenschaften der Omikron-Variante gelangen. Die Anlegerinnen und Anleger werden aber gespannt auf weitere Meldungen warten, ob die aktuellen Impfstoffe auch gegen die neue Variante wirken und wie schnell diese sich verbreitet. Die Antworten auf diese Fragen und aktuelle Daten zur Ausbreitung der Variante werden die Entwicklung an den Märkten in den nächsten Wochen maßgeblich bestimmen.

Omikron hält die Welt in Atem und sorgt weiterhin für Unsicherheit an den Börsen. Abgesehen von der Befürchtung, dass die Variante ansteckender als der bereits grassierende Delta-Typ sein könnte, steht die Befürchtung im Raum, dass Omikron eine Resistenz gegen bestehende Impfstoffe aufweist. Dementsprechend groß ist die Angst auch an den Weltmärkten. Wie also können sich Anlegende in solchen volatilen Phasen aufstellen? Den Anlegerinnen und Anlegern ist zu raten, ihre Strategie nicht überstürzt zu ändern.

Zu den Profiteuren dieser Marktentwicklung gehören Discount-Zertifikate, da sich deren Konditionen durch den Vola-Anstieg erheblich verbessern. Discount-Zertifikate sind eine sinnvolle Möglichkeit, um das Risiko am Aktienmarkt zu reduzieren und dennoch an steigenden Kursen zu partizipieren. Dabei lassen sich offensivere oder defensivere Strategien verfolgen – für jeden Anlegenden ist etwas dabei. Nicht ohne Grund sind Discount-Zertifikate seit drei Jahrzehnten ausgesprochen beliebte Produkte in der Geldanlage. Die meisten Discounter, wie die Papiere auch genannt werden, haben Aktien und Indizes als Basiswerte, beziehen sich also auf diese Titel.

Zurückzuführen ist der langjährige Erfolg von Discount-Zertifikaten wohl insbesondere auf zwei Faktoren. Zum einen lässt sich mit ihnen ein subjektiv einschätzbares Investitionsrisiko unter Berücksichtigung der persönlichen Risikoneigung in eine festgelegte Renditechance umsetzen. Zum anderen sprechen aber auch die guten Anlageergebnisse, die sich bei reduziertem Risiko mit ihnen im Vergleich zu herkömmlichen Aktienengagements erzielen lassen, für diese Klassiker des Zertifikatemarkts.

Starke Schwankungen an den Märkten oder auch bei einzelnen Aktien sorgen also regelmäßig für besonders attraktive Konditionen bei Discount-Zertifikaten. Und über mangelnde Ausschläge in die eine oder die andere Richtung kann sich seit dem Ausbruch der Corona-Krise ja nun wahrlich keiner beschweren.