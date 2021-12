Der Nasdaq hat am Freitag die stärksten Verluste erlitten - und zeigt heute die geringste Erholung auf Basis der US-Futures. Das ist eine Folge der hawkishen Wende der Fed, die für die Märkte deutlich weitreichendere Auswirkungen haben dürfte als etwa Omikron (hier Berichte über starke Infektiosität, aber überwiegend milde Verläufe). Besonders gefährdet nach der Wende der Fed sind nun unprofitable Tech-Unternehmen sowie alles, was deutlich zu hoch bewertet ist - im Nasdaq vor allem Tesla, aber auch andere Aktien. Dagegen dürften Subtanz-Aktie aus dem Bereich Value deutlich besser performen. Bisher galt: die Flut hebt alle Boote. Nun gilt: wenn die Flut vorbei ist, sieht man wer nackt gebadet hat. Kurzfristig ist der Markt überverkauft, daher sind Erholungen wahrscheinlich..

Hinweise aus Video:

1. "Gold & Silber: Ein abgekartetes Spiel?"

2. "Aktienmärkte: Gehen die Turbulenzen nächste Woche weiter?"

Das Video "Lasst es krachen! Was kaufen, was verkaufen?" sehen Sie hier..