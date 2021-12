Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Am Freitag gerieten die US-Technologiewerte verstärkt unter Druck. Wegen der Sorgen um Omikron und der steigenden Inflation kam es im Technologiesektor zu verstärkten Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq 100 sank um 1,74 % auf 15.712 Punkte. Der Dow Jones beendete den Handel dagegen mit einem überschaubaren Minus von 0,17 % bei 34.580 Punkten, während der der S&P 500 um 0,84 % auf 4.538 Punkte nachgab. Der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht fiel eher durchwachsen aus. Im November waren in der US-Wirtschaft 210.000 neue Stellen entstanden, während die Experten im Vorfeld mit 550.000 gerechnet hatten. Der Markt erwartet jetzt, dass die Fed aufgrund der Arbeitsmarktdaten ihre Anleihekäufe wie geplant reduzieren wird. An den deutschen Börsen dürften Omikron und die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektion weiter das dominierende Thema bleiben. Die Marktteilnehmer rechnen dabei mit einer Fortsetzung der Schaukelbörse. Nach der positiven Stimmung im vorbörslichen Handel eröffnete der Dax heute rund 1 % fester bei 15.323 Punkten. Bester Dax-Wert mit einem Kursplus von 2,8 % war im frühen Handel die Deutsche Bank aufgrund einer Hochstufung durch JP Morgan.Schlechte Nachrichten gab es erneut vom chinesischen Immobilienkonzern Evergrande.