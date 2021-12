Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die Abwärtsbewegung bei der der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) bald zu Ende sein. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung lief die Aktie nach dem Allzeithoch bei 575,37 USD aus dem Juli 2020 über ein Jahr seitwärts. Im September 2021 gelang der Ausbruch nach oben. Die Aktie kletterte am 17. November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 700,99 USD. Danach bildete der Wert ein Doppeltop aus, das er mit dem Rückfall unter 642,11 USD am 01. Dezember vollendete. Am Freitag setzte der Wert bereits auf der Unterstützung bei 593,29 USD auf und erreichte das rechnerische Ziel aus dem Doppeltop bei 588,17 USD.