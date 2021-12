Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE:CDPR; FRA: N8HP) darf sich ab sofort zu den produzierenden Bergbaufirmen zählen. Wie das Unternehmen heute mitteilt, ist der Erwerb der Mine Santander von Trevali Mining Corporation (TSX: TV ; FRA: 4TI) jetzt auch offiziell abgeschlossen. Die polymetallische Santander Mine liegt etwa 215 Kilometer nordöstlich von Lima, Peru. Cerro erwirbt die Untertagemine samt der dazugehörigen Infrastruktur und Personal im vollen Betrieb. Die zugehörige Verarbeitungsmühle hat eine Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag.

Guy Goulet, CEO von CDPR, kommentierte: „Wir konzentrieren uns sehr stark auf unsere Kernkompetenzen, nämlich das Management von Bergbaubetrieben in der Spätphase und die Wiederaufbereitung von Mineralienhalden und Abraum. Für Cerro de Pasco sind Betriebe in der Spätphase von Interesse, sofern sich Ansatzpunkte finden, um die Lebensdauer der Mine verantwortungsvoll und profitabel zu verlängern. Wir sind begeistert, dass diese Akquisition das Eis bricht und unserem Team erlaubt, das zu tun, was es am besten kann.“