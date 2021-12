Aktien – Die Nervosität bleibt hoch

Viel ruhiger als zuletzt dürfte es in der aktuellen Woche an den deutschen Aktienbörsen nicht werden. Denn auch, wenn einige Investoren die deutlichen Kursrückgänge der beiden vergangenen Wochen zum Einstieg nutzen könnten, dürften die Sorgen in Bezug auf Corona, die Mutante Omikron und die Auswirkungen staatlicher Maßnahmen gegen die Pandemie weiterhin für Nervosität an den Märkten sorgen. Zwar gibt es durchaus Stimmen, die anmerken, durch die eventuell weniger tödliche, aber sich schneller verbreitende Omikron-Variante könnte die Gefährlichkeit von Corona insgesamt nachlassen, doch allgemein könnten die Befürchtungen vor neuen Beschränkungen und deren wirtschaftlichen Folgen überwiegen.

Für zusätzlichen Druck könnte die sich immer mehr verbreitende Ansicht sorgen, die US-Notenbank Fed werde ihre Anleihekäufe rascher reduzieren und stoppen, als noch vor einigen Wochen angenommen. Neben Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell hatten auch die gemischt ausgefallenen US-Arbeitsmarktzahlen in der vergangenen Woche entsprechenden Spekulationen neue Argumente geliefert. Die an diesem Freitag anstehenden Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA dürften von den Anlegern auch in dieser Hinsicht mit großer Spannung erwartet werden.