Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Krypto-Regulierung Anonyme Krypto-Wallets: EU will Verbot – Experte: "faktisch nicht durchsetzbar" Die EU will anonyme Krypto-Wallets verbieten. Doch laut Krypto-Experten Philipp Sandner ist das gar nicht so einfach möglich. Hat der Gesetzgeber die Grundlagen der Kryptografie nicht verstanden?