EnviroMetal Technologies Inc. (CSE: ETI; FRA: 7N2) meldet positive Ergebnisse von Testarbeiten, die das Unternehmen im Auftrag von P2 Gold Inc. (TSX-V: PGLD; FRA: 4Z9) durchgeführt hat. P2 Gold hatte EnviroMetal mineralisiertes Material aus seinem Gold-Kupfer-Projekt Gabbs im Walker-Lane-Trend in Nevada überlassen, um die das Goldgewinnungspotenzial und die Laugungseffizienz von EnviroMetal patentierter umweltfreundlicher Formel zu bestimmen.

Joe Ovsenek, Präsident und CEO von P2 Gold, kommentierte: „Wir haben uns entschieden, den Einsatz von EnviroMetal umweltfreundlichen Goldextraktionslösungen für unser Gabbs Projekt zu untersuchen, da das Unternehmen bereits bei anderen Projekten Gold extrahiert hat. Mit einer Goldausbeute von etwa 90% für die Gabbs-Proben waren die ersten Testarbeiten definitiv ein Erfolg. In Anbetracht dieser ermutigenden ersten Ergebnisse beabsichtigen wir, EnviroMetal Verfahren als Alternative für die Goldgewinnung zu bewerten, während wir die Planung für das Gabbs-Projekt vorantreiben.“

Fazit: Immer mehr Unternehmen, die ein Kupfer-Gold-Konzentrat als Produkt entweder schon produzieren oder – wie im Falle von P2 Gold – einmal produzieren wollen, lassen ihr Material von EnviroMetal auf die mögliche Goldgewinnung hin testen. Dafür gibt es zwei handfeste Gründe: Erstens verzichtet die Technologie von EnviroMetal auf den Einsatz von Cyanid und liefert vergleichbar gute Ergebnisse und zweitens eröffnet die Technologie die Chance, die beiden Metalle Kupfer und Gold schon zu trennen, bevor das Kupferkonzentrat schließlich an die Schmelzen in Übersee geschickt wird.

Im besten Fall eröffnet das (künftigen) Produzenten die Möglichkeit, Gold in Form von Doré-Barren selbst zu produzieren, was den Cash-Flow ihrer Projekte verbessern würde. Außerdem müsste am Ende weniger Volumen verschifft werden und die allfälligen Abzüge der Raffinerien könnten zu einem großen Teil vermieden werden. Last but not least kommt als Marketingargument hinzu, dass sich die Produzenten als ESG-konforme Unternehmen vermarkten können. EnviroMetal steht bereits mit vielen namhaften Produzenten im Kontakt und liefert gute Ergebnisse. Vielleicht gelingt EnviroMetal im kommenden Jahr der ersten kommerzielle Anwendungsfall seiner Technologie bei Bergbaukonzentraten. Einstweilen wird die umweltfreundliche Technologie erfolgreich beim Recycling von Computer-Leiterplatten eingesetzt.

