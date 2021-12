Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bavarian Nordic Raised DKK 1.7 Billion at DKK 268 per Share (PLX AI) – Bavarian Nordic sold new shares in private placement at an offer price of DKK 268 per share.Bavarian Nordic raising gross proceeds DKK 1,708 millionBavarian Nordic shares ended at DKK 278.60 in regular trading earlier today