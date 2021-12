DAX – Im vergangenen Jahr ein verblüffender Gleichlauf

Auf den ersten Blick mag man meinen, dass die Statistik im abgelaufenen Jahr völlig versagt hätte. Tatsächlich sind die Bewegungen nahezu exakt so verlaufen (bis auf den Jahresschluss), wie es die Statistik ermöglichte. Dabei ist wieder, wie immer, zu betonen, dass es nicht um Punktprognosen sondern um die Tendenz im Jahresverlauf geht. So war der Jahresauftakt von einer volatilen Seitwärtsphase geprägt. Anschließend hat sich der DAX so verhalten, wie es in vielen der vergangenen Jahre auch gewesen ist. Er konnte zulegen. Die Korrekturbewegung seit September passte dann ebenso ins statistische Bild wie die Anstiegsbewegung seit Anfang Oktober. Auch wenn das Jahr noch nicht beendet ist, zeigt die Statistik weiter nach oben.

Was ist Zyklik?

Zum besseren Verständnis der Zyklus-Analyse stelle ich hier zunächst eine kurze Erklärung der Zyklik zur Verfügung.

Bei der zyklischen Betrachtung nutzt man den Effekt, dass sich Märkte in typischen Trends bewegen. Bei Agrar-Rohstoffen kennt man diese Zyklen durch die Erntezeiten, die entscheidenden Einfluss auf die Preisgestaltung im Jahresverlauf haben. Bei Finanzprodukten gibt es ebenfalls typische Muster, die im Jahresverlauf auftreten. So wird z.B. danach unterschieden, ob im aktuellen Jahr in den USA Präsidentschaftswahlen sind, oder diese im vergangenen Jahr stattgefunden haben. Für den DAX habe ich zusätzlich die Bundestagswahlen ausgewertet. Außerdem finden sich typische Muster u.a. im Dekaden-Verlauf. Die Ursachen solcher Zyklen sind bei Agrar-Rohstoffen leichter zu erklären als bei Finanzprodukten. Hier können z.B. Wahlversprechen eine Rolle spielen. Insgesamt betrachtet, handelt es sich aber um eine statistische Größe, die ich mir bei der Beurteilung zu Nutze machen.

Dow Jones

Das vor uns liegende Jahr endet auf eine „2“ und ist im Dekadenzyklus das letzte schwächere Jahr. So beginnt das Jahr statistisch betrachtet zunächst leicht positiv, hat dann aber zur Jahresmitte oft mit starken Rückgängen aufgewartet. Anschließend konnten aber häufig die Verluste schnell wieder aufgeholt werden. Im Schnitt schließt ein solches Jahr in etwas auf dem Niveau des Jahresstarts.

Dow Jones Dekadenzyklus seit 1897

US-Zwischenwahljahre

Betrachtet man nur die Zwischenwahljahre des Dow Jones stellt sich ein etwas anderes Bild als bei den 2er-Jahren dar. Die Aussage, dass das Jahr nahezu auf dem Jahreseröffnungsniveau schließt, bleibt erhalten. Dazwischen ist mit dem Top im April und dem Tief Ende September allerdings eine nicht unerhebliche Schwankung zu sehen. Das Tief zur Jahresmitte und die anschließende Erholung fallen also weniger ausgeprägt aus und das September-Tief ist deutlich kräftiger als beim o.g. Zyklus. Insgesamt dürfte dies aber keinen wesentlichen Einfluss auf die Erwartung eines volatilen Seitwärtsjahres haben.