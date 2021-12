Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

KPN Says Gerard van de Aast to Become new Chairman (PLX AI) – KPN says Gerard van de Aast to become new Chairman Supervisory Board.Current Chairman, Duco Sickinghe, will step down from KPN's Supervisory Board after his second and final term, effective upon closing of the 2022 AGMVan de Aast has been …