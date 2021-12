Kissigs Portfoliocheck: Danaher gibt Daniel Loebs Depot Qualität und Stabilität

In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 169. Portfoliocheck blicke ich mal wieder in das Depot des Hedge Fonds Third Point.pflegt einen aktivistischen Investmentstil und kauft sich bevorzugt in angeschlagene Unternehmen ein, um diese dann in die gewünschte Richtung zu treiben.

Disclaimer: Habe Danaher, SoFi Technologies auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Eine Turnoverrate von 6 Prozent ist deutlich weniger als in den vorangegangenen beiden Quartalen, wobei damals auch durch die Neuaufnahme der Börsennotierungen von Upstart, SentinelOne und SoFi Technologies große Aktienpositionen in seinem Depot auftauchten, die zuvor unter dem Radar flogen, weil sie nicht an der Börse notiert waren. Diese Frühphaseninvestments haben sich für Loeb und seine Investoren enorm ausgezahlt. Ende des Quartals enthielt Loebs Portfolio erneut 113 Aktienwerte, darunter 18 Neuaufnahmen.Loebs Portfolio ist trotz der Vielzahl an Aktienwerten stark fokussiert: die drei größten Positionen Upstart, SentinelOne und Danaher bringen es zusammen auf rund 34% Gewichtung. Die größte Auswirkung hatte sein Komplettverkauf von. Ebenfalls vollständig getrennt hat sich Loeb von Uber, JD.com und Peloton. Die mit großem Abstand dominierende Position in Loebs Portfolio bleibt; Loeb hält 15,21 %an dem Unternehmen. Auf dem zweiten Rang bliebmit relativ konstanten 10% vor[WKN: 866197], die vom fünften auf den dritten Rang vorgerückt sind. Hier hatte Loeb keine Veränderungen vorgenommen, der Anstieg resultiert alleine aus Kurssteigerungen. Zu Recht...?!