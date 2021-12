Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





> MÄRKTE & KURSE | Am Montag sorgten positive Daten zu Omikron an den US-Börsen vor allem bei den Standardwerten für eine kräftige Kurserholung. Aus Südafrika gab es Meldungen, dass die Krankheitsverläufe bei der Corona-Variante Omikron doch nicht so schwer verlaufen. Insgesamt bleibt die Datenlage zu Omikron aber weiter dünn. Der Dow Jones legte um 1,87 % auf 35.227 Punkte zu, während der S&P 500 um 1,17 % auf 4.591 Punkte stieg. Der Technologieindex Nasdaq 100 hinkte mit einem Plus von 0,85 % auf 15.846 Punkte etwas hinterher. Insbesondere Aktien von Luftfahrtgesellschaften und Reiseveranstaltern profitierten gestern von dem Stimmungsumschwung. An den deutschen Börsen regt sich angesichts der guten Vorgaben aus den USA und der Entspannung bei Omikron die Hoffnung auf eine deutliche Kurserholung zum Jahresende. Dafür müsste der Dax als erste Hürde die Marke von 15.500 Punkten nachhaltig überwinden. Nach einer deutlich festeren Tendenz im vorbörslichen Handel eröffnete der Dax heute mit einem Plus von 1,07 % bei 15.546 Punkten. Schlechte Nachrichten gab es von Tesla.