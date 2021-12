Insgesamt verharrte die Commerzbank bis Anfang letzten Jahres in einem Abwärtstrend, nach einem Doppeltief um 2,80 Euro konnte ein vorläufiger Trendwechsel vollzogen werden und erlaubt es Gewinne in den Bereich von rund 7,00 Euro bis Ende November dieses Jahres zu vollziehen. Ein Ausbruch über die dort verlaufende Hürde gepaart mit dem EMA 200 scheiterte in einem ersten Anlauf, jetzt sind allerdings wieder Bullen zur Stelle und könnten demnächst einen erneuten Ausbruchsversuch unternehmen.

Trendwende braucht Zeit

Obwohl ein untergeordneter Aufwärtstrend seit dem Frühjahr 2020 verfolgt wird, ist eine unmittelbare Fortsetzung noch nicht vollends in trockenen Tüchern. Erst wenn Käufer die Commerzbank-Aktie mindestens über 7,00 Euro anschieben, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Kursanstieg an rund 7,50 und darüber die nächsthöhere Barriere von 7,91 Euro merklich an. Damit könnte zugleich eine inverse SKS-Formation bestehend seit Sommer 2019 erfolgreich abgeschlossen werden und mittelfristig weitere Kursgewinne generieren. Kurzfristig sollten sich Investoren allerdings noch auf Rücksetzer in den Bereich von 5,95 und den EMA 50 bei 5,78 Euro sowie den dort verlaufenden Aufwärtstrend einstellen.