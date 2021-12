Nach dem kurzfristigen Impakt ausgelöst durch die Coronakrise mit entsprechenden Verlaufstiefs um 10,13 Euro im März 2020 ergriffen Bullen die Initiative und trieben die Notierungen bis Ende selben Jahres an 30,00 Euro aufwärts. Anfang 2021 war von einer groben und äußerst volatilen Seitwärtsbewegung geprägt, erst Ende Oktober griffen Käufer wieder durch und trieben die Notierungen im weiteren Verlauf auf 43,84 Euro voran. Seit Ende November konsolidierte der Wert talwärts, konnte sich aber auf der vorherigen Trendbegrenzung abstützen und leicht zur Oberseite abdrehen. Bleibt es bei diesen Tiefs, könnte schon bald eine Rallyefortsetzung zustande kommen.

38,50‘er Support im Fokus

Aktuell herrscht noch gewisse Unsicherheit an den Märkten, auch lässt das derzeitige Kursmuster in der Infineon-Aktie keine unmittelbaren Long-Positionen zu. Hierzu sollte mindestens ein Anstieg über 42,00 Euro gelingen, damit zumindest die Jahreshochs bei 43,84 Euro einem Test unterzogen werden können. Darüber würde schließlich mittelfristiges Kurspotenzial in den Bereich von rund 50,00 und langfristig 56,71 Euro eröffnet werden können. Vorsicht sollten Anleger bei einem Kursrutsch unter 38,00 Euro walten lassen, dies wäre nämlich mit einem zeitnahen Test des EMA 50 bei 34,82 Euro verbunden.