Diesen Zielen ist das Explorationsteam um Dale Schultz, (VP of Resource Development) und Brian Youngs (VP of Exploration) einen großen Schritt nähergekommen, denn es gelang an verschiedenen Stellen, Indizien für eine mögliche Vergrößerung der Ressource zu finden. Zahlreiche Proben weisen Li2O-Gehalte zwischen 1,20 und 1,60 Gewichtsprozent Li2O auf. Von hohem Interesse ist dabei, dass die neuen Zielgebiete außerhalb der bereits bekannten und etablierten Kristallisationsgebiete entdeckt wurden. Aufhorchen lassen ferner zwei Proben, die Spodumen-Kristalle mit einem Lithiumgehalt von 6,97 Gewichtsprozent Li2O enthalten.

Das Verständnis der Geologie der Lagerstätten wächst und Snow Lake Resources steht kurz davor, ein sehr spannendes Winterbohrprogramm durchzuführen. Wie anspruchsvoll das Ziel ist und wie ermutigend die bislang gemachten Fortschritte sind, beweist die Einschätzung von CEO Philip Gross, der erklärte, die Ergebnisse dieser Prospektion seien unglaublich ermutigend und bestätigen die Überzeugung, dass Snow Lake Resources auf einer der vielversprechendsten Ressourcen für die Lithiumversorgung Nordamerikas sitzt.

Nova Minerals können diese Erfolge nur Recht sein, denn als Hauptaktionär von Snow Lake Resources wird man auch der größte Profiteur sein, wenn die aktuellen Vermutungen im neuen Jahr durch Bohrungen bestätigt werden können. Zwar hat Snow Lake in seiner sehr kurzen Börsengeschichte bereits eine atemberaubende Berg- und Talfahrt vorgelegt, doch diese zeugt weitaus mehr von der aktuellen Verunsicherung der Anleger, als dass sie ernsthaft Auskunft über den wahren Wert des Projekts gibt.

Für Nova Minerals und seine Aktionäre kann die Devise deshalb aktuell nur lauten, Ruhe zu bewahren und den Dingen ihren Lauf zu lassen, denn die erfolgreiche Exploration einer neuen Lagerstätte ist weder Raketentechnik noch vollzieht sie sich über Nacht. Wer Erfolg haben will, muss systematisch vorgehen und Zeit mitbringen. Da der systematische Ansatz bereits verfolgt wird, fehlt nun nur noch die Zeit.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auf Youtube!



Background

Nova Minerals Ltd. (ASX: NVA, FSE: QM3) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes Goldexplorationsunternehmen. Das Flaggschiff des Unternehmens ist das 220 Km2 große Estelle-Goldprojekt in Alaska. Es verfügt bereits heute auf den Lagerstätten Korbel und RPM Ressource von 6,2 Mio. Unzen Gold. Im Jahr 2021 wurde der Stoney Prospect erstmals intensiver untersucht. Die genommenen Bodenproben deuten auch hier auf einer Länge von 4 Kilometern und 300 Meter Breite auf eine beträchtliche Goldvererzung. Bestätigen sich diese Anfangserfolge in den kommenden Monaten, wird Nova Minerals in das Jahr 2022 mit drei Lagerstätten gehen, die jede für sich das Potential für eine Goldmine aufweisen. Auch wenn Nova selbst vom Estelle-Goldprojekt spricht, sollten Investoren immer im Hinterkopf behalten, dass es eigentlich um einen ganzen Golddistrikt geht.



Disclaimer Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Nova Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Nova Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.