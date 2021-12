Fallen die Kurse bis zum Verfallstag?

für Börsianer steht im Dezember nicht nur Weihnachten vor der Tür, sondern auch der letzte große Verfallstag im Jahr. In knapp zwei Wochen, am 17.12.2021, ist es wieder so weit, und wie immer vor großen Verfallstagen werfen wir einen frühen Blick auf die aktuelle Konstellation und die Perspektiven bis dahin für den DAX.

Zwischen der größten Call-Position (blauer Balken) bei 15.600 Punkten und der größten Put-Position (rote Balken) bei 14.000 Punkten sieht es – abgesehen von den beiden markanten Put-Positionen bei 15.000 und 15.200 Punkten sehr leer aus. Call-Positionen sind kaum vorhanden und die Put-Positionen nehmen erst unterhalb von 15.000 Punkten zu.

Merkliche Aktivitäten der Stillhalter sind daher erst unterhalb von 15.200/15.000 Punkten bzw. oberhalb von 15.600 Punkten zu erwarten. Im Bereich dazwischen ist der DAX also den normalen Marktkräften ausgesetzt. Zudem verläuft auch die Max-Pain-Kurve (siehe „Schüssel-Kurve“ im unteren Teil) in diesem Kursbereich sehr flach, so dass auch daher wenig Druck von den Stillhaltern zu erwarten ist, den DAX in Richtung des optimalen Abrechnungskurses von 15.200/250 zu bewegen.

Seit dem 26.11. pendelt der DAX zudem genau in diesem Bereich, so dass aktuell ohnehin keine Aktivitäten der Stillhalter zu erwarten sind. Aus Sicht der Stillhalter könnte also der DAX bis zum großen Verfallstag am Freitag nächster Woche auf diesem Niveau einfach verharren.

Wenig Aufschluss durch die Charttechnik

Vorerst gibt aber auch die Charttechnik wenig Aufschluss:

Nach seiner steilen Rally ab Anfang Oktober hat der DAX nicht nur einen Fehlausbruch an seinem alten Hoch bzw. der 16.000-Punkte-Marke hingelegt, sondern dabei auch zwei Island Reversals (Inselumkehr) produziert (siehe rote Ellipsen). Diese stellen zwar ein (kurzfristiges) Umkehrsignal dar, aber die Kursziele aus diesen Formationen hatte der DAX längst abgearbeitet.

Dabei hat er wichtige Unterstützungen gebrochen, z.B. die Mittellinie des oberen blauen Rechtecks bei 15.785 Punkten sowie die knapp darüber verlaufende Oberkante seiner ehemaligen Seitwärtsbewegung (gelbes Rechteck), die Unterkante des gleichen Rechtecks bei 15.430 Punkten und weitere, kleinere Unterstützungen (siehe rote und hellgrüne Linien).