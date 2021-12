Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Boeing Says 777 Partners Orders Another 30 737 MAX Jets; List Price $3.7 Billion (PLX AI) – Boeing 777 Partners orders 30 additional 737 MAX airplanesBoeing order valued at $3.7 billion at list pricesInvestment firm has ordered a total of 68 737 MAXs in 2021, including 737-8 and 737-8-200 models