Das Universum bietet risikobereiten Anlegern bereits eine unendliche Anzahl an investierbaren Wertschöpfungsmodellen. Mit einem neuen Open-End-Index-Zertifikat macht die SG jetzt auch ganz irdische Geschäftsmodelle in den virtuellen Landschaften des Metaversums zugänglich (englisch: Metaverse). Für die Auswahl der passenden Unternehmen sorgt der Indexanbieter Solactive konsistent mit künstlicher Intelligenz (KI) an Stelle des klassischen Sektor- und Branchenansatzes.

30 Aktien weltweit – ausgewählt durch künstliche Intelligenz